Daniel Oliveira foi uma das personalidades que marcou presença no programa de hoje, 15 de dezembro, de Júlia Pinheiro, onde foram feitas diversas homenagens a Rogério Samora, cujo falecimento aconteceu esta quarta-feira.

"Depois do trauma que tivemos com a Maria João, este ano tem sido, de facto, uma tragédia a esse nível, a perda do Rogério, embora nós pudéssemos antecipar um desfecho como este, é sempre difícil, é um dos nossos, é uma perda para nós e para as artes em Portugal", sublinha.

"Era alguém que se dedicava à sua profissão de forma muito apaixonada, obsessiva em alguns casos, em fazer de cada personagem a sua única prioridade de vida. Isso deixa uma mensagem para as novas gerações, de alguém que vive apaixonadamente cada personagem", sublinha.

"No trato pessoal o Rogério era de alguma forma também intenso, nessa forma aguerrida como lidava com tudo. Guardo boas memórias dessa partilha permanente, de vestir a camisola a sério", evidencia por fim.

Leia Também: Goucha faz homenagem a Rogério Samora: "Admirava o seu brilhante talento"