Na manhã deste domingo, Daniel Oliveira esteve dedicado às brincadeiras com a filha, Alice, de dois anos, fruto do casamento com Andreia Rodrigues.

O diretor de programas da SIC decidiu inclusive partilhar nas redes sociais uma imagem de ambos que deixou os seguidores às gargalhadas. Isto porque a menina aparece a pintar as unhas do pai. "E a vossa manhã?", escreveu na legenda.

Recorde-se que em breve a família de Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues vai aumentar com o nascimento da segunda filha, que se vai chamar Inês.

