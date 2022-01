Daniel Craig protagonizou uma cena caricata durante uma entrevista com o ator Javier Bardem para o 'Actors on Actors', da revista Variety.

O ex-007 apareceu no vídeo com uma pequena ferida na testa, com sangue, mas apenas no final foi questionado sobre o que lhe teria acontecido.

"Onde? Eu bati com a cabeça?", reagiu inicialmente Daniel Craig.

O ator ainda brincou afirmando que talvez estivesse com um pedaço de sandes na testa, mas acabou depois por se levantar para ver diante do espelho do que falava o colega.

Em seguida, Daniel acabou por lembrar-se que o pequeno ferimento teve origem num pequeno percalço que ocorreu antes de dar início à gravação em direto. O ator deixou cair a ring light em cima da sua cabeça.

