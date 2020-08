O pai do ator Daniel Craig, Tim Wroughton Craig, morreu aos 77 anos de idade. Conforme nota o jornal The Sun, Tim lutava contra um cancro no fígado ao qual não resistiu, acabando por morrer na passada quinta-feira, dia 20, na sua casa

Acredita-se que a mulher, Kirsty, e os filhos, Daniel e meio-irmão, Harry, estavam com ele no momento da partida.

Em vida, Tim já se tinha mostrado muito orgulhoso daquilo que Daniel tinha alcançado. "Ele não fala muito de mim e eu não falo muito dele, mas naturalmente sou extremamente orgulhoso dele e ele é um ator bom", disse na altura.

A relação dos dois era de grande amizade.

