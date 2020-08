Morreu o pai de Steven Spielberg, Arnold Spielberg. Tinha 103 anos. Conforme revela a imprensa internacional, Arnold morreu de causas naturais esta terça-feira, dia 25, rodeado pela sua família, incluindo o realizador.

Numa emocionante homenagem, Steven e os irmãos, Anne, Sue, e Nancy, disseram que é por causa do pai que "adoram investigar, abrir a sua mente, manter os pés no chão ao mesmo tempo que alcançam as estrelas".

Arnold tinha 11 netos e oito bisnetos e foi um engenheiro eletrónico cujo contributo foi fundamental para o desenvolvimento da tecnologia tal como a conhecemos hoje.

