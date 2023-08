Dânia Neto decidiu revelar na sua página de Instagram o sexo do bebé que está quase a nascer, preparando-se para a chegada de mais um rapaz.

Prestes a dar à luz, a atriz começou por confessar que "nesta gestação o desafio foi grande entre obras, reparações, trabalho e um filho de quatro anos que precisa de tanta atenção e dedicação".

"Acabei por não fazer chá revelação nesta gravidez, fiz como senti ser o mais adequado ao momento em que me encontro", explicou ainda.

"A vida surpreende-nos sempre e eu estou grata por tudo, mesmo. Acredito que tudo acontece com um propósito maior e que nada é por acaso. E a verdade é que fosse o que fosse seria sempre bem-vindo/a. Pois é, sendo assim, quis Deus e os Deuses que eu fosse uma mulher entre homens. E apesar de todos os palpites por aqui apontarem para uma menina, vou ser mãe de mais um menino que será mais uma luz no meu caminho, mais uma fonte de amor e dedicação", revelou.

"Terei a oportunidade de educar no amor e na verdade dois rapazes que acredito que irão romper conceitos e valores que já não são adequados ao nosso século. Aqui em casa os homens têm direito a ser, homens. Aqui os homens e as crianças são educadas no respeito por ser quem são, no amor, no acolhimento. Aqui em casa os homens choram, tem direito a sentir, e a ser vulneráveis. Porque acredito ser nas nossas vulnerabilidades onde nós nos tornamos mais humanos. Estamos todos de coração cheio à tua espera meu amor", completou.

De recordar que Dânia Neto e o companheiro, Luís Matos Cunha, já são pais do pequeno Salvador.

