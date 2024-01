"A vida acontecendo". Foi com estas palavras que Dânia Neto começou a publicação que fez na sua página de Instagram este domingo, 7 de janeiro, onde partilhou vários detalhes sobre este dia em família.

"Bebé António nos seus pequeninos três meses. Leite, fraldinhas, risadas e muito amor envolvido. Salvador na mega energia dos seus cinco aninhos", destacou, referindo-se aos dois filhos.

"Hoje já fizemos 1001 atividades, mas parece que são sempre poucas para tanta energia. Treinámos pela manhã; Subida e descida no varão com muita força de braço e abdominal; Lavámos a rua com mangueira; Apanhámos folhas no jardim; Rimos, desenhámos; Fizemos tatuagens e jogámos bingo. São 17 horas e ainda nos espera tantas atividades até chegar a hora de dormir", relatou.

"A vida vai acontecendo. E na simplicidade está a beleza de viver a vida com sabor", acrescentou, juntando algumas imagens à publicação.

Nas stories, a atriz mostrou outras imagens, tendo contado que o pequeno Salvador "está numa fase em que apanha o telemóvel e tira fotografias". Além disso, pediu: "Por favor, tempo, um bocadinho mais devagar para aproveitar bem este anjinho [o filho António]". Veja as imagens da galeria.

