Liliana Filipa foi a convidada especial do 'Dança com as Estrelas', da TVI, e recebeu vários elogios dos jurados.

Um momento especial que levou a influencer e ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos' a manifestar-se publicamente, através da sua página de Instagram.

"Dançar sempre fez parte da minha vida e já há muito tempo que não me dedicava tanto a este amor como durante a última semana, por isso estive sempre muito feliz e este foi o resultado final", confessou.

"O Luís Quina [bailarino do programa] ajudou-me muito a estar confiante e segura para dançar esta kizomba no 'Dança com as Estrelas'. Gostaram?", rematou.

Na mesma rede social, Liliana Filipa agradeceu as mensagens "muito lindas" e a "onda de carinho" que tem recebido.

Vale lembrar que Liliana Filipa, antes de entrar pela primeira vez na 'Casa dos Segredos', era bailarina numa escola de samba de Sesimbra, o que faz com que a dança não lhe seja totalmente estranha.

