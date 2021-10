Britney Spears vai ser homenageada no programa 'Dança Com As Estrelas' norte-americano.

Na próxima segunda-feira, o formato de entretenimento vai ter uma emissão especial na qual 14 celebridades vão dançar ao som de êxitos da princesa da pop. Sabe-se que também os modelitos serão inspirados nos videoclipes e no estilo de Britney.

O Page Six apurou que a artista já tomou conhecimento desta homenagem. Não se sabe, no entanto, se vai assistir à emissão, intitulada de 'Brithey Night'.

Recorde-se que na passada quinta-feira, 29 de setembro, o tribunal de Los Angeles decidiu suspender a tutela que o pai de Britney Spears detinha há 13 anos. Os bens e fortuna da cantora deixaram, finalmente, de estar sob o controlo de Jamie Spears.

