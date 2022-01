"Esta foto tem a data de 4 de março de 2020". Foi com estas palavras que Dalila Carmo começou a legenda da recente imagem que publicou na sua página de Instagram, esta quarta-feira.

Uma partilha onde recordar o último encontro com a mãe e a avó, as três juntas.

"Depois de acabar as gravações de 'Na Corda Bamba', fugi com a minha mãe e a minha avó primeiro, a prioridade depois de natais à pressa entre gravações, e a promessa feita à minha avó de que estaríamos juntas as três (seria a última vez)", lembrou, recuando ao ano em que chegou a Portugal a Covid-19.

"[...] No dia 4 de março de 2020 anunciavam seis infetados por Covid, a ESMAE suspendia as aulas por suspeita de contactos com o quinto infetado. Dia 5 a TAP anuncia cancelar mais de mil voos...etc etc. O número de mortos e infetados começa a subir drasticamente em quase todo o mundo e somos confrontados com a escuridão. O medo", escreveu.

"Na foto que publiquei de 31 de dezembro para 1 de janeiro pedi '2020, surpreende-me'. Acho que ninguém estava à espera que 2020 o fizesse dessa maneira. Entre a data desta imagem com expressão 'incerta' e as duas semanas seguintes, dia 18 de março, dia em que foi decretado o nosso estado de emergência, o mundo mudou", recordou.

"A necessidade de dar uma cronologia aos factos e criar âncoras de memória, mnemónicas temporais para jamais esquecer o lugar onde 'estávamos'. E onde ainda acredito podermos voltar. Vacinados e imunes ou pelo menos com uma solução eficaz que nos devolva o rosto das pessoas. Os abraços das pessoas. Sem medo umas das outras. Sem nos desinfetarmos permanentemente quando damos as mãos. Sem pedir desculpa sempre que temos vontade de tossir ou assoar o nariz", destacou.

"Eu sei que é suposto promovermos cenas giras e divertidas nas redes. Que está na moda sermos todos 'supé' positivos. Que ainda por cima temos pressa em ir votar antes que haja uma outra 'pandemia' que possa beliscar, para não usar outra palavra, os nossos direitos fundamentais. Mas é que assim de repente pensei um palavrão", rematou.

Veja a mensagem da atriz na íntegra:

Leia Também: Dalila Carmo revela fotografias únicas da mãe