"E hoje chegamos ao fim de mais um capítulo": foi desta forma que Dalila Carmo se começou a despedir da novela 'A Fazenda', uma vez que as gravações da trama já chegaram ao fim.

"Mais uma maratona comprida e cumprida com algumas angústias mas também alegrias de superação. A frustração vem-nos de um lugar de amor e paixão. É fácil não nos resignarmos ao que parece estável e previsível. É importante contrariar a preguiça e o piloto automático. Mas também é importante a gestão do tempo e da energia para poder imprimir alguma verdade ao que eventualmente nos pareça inusitado. Fomos uma equipa, uma vez mais", realça.

"Destaco a equipa técnica, todos os dias com 18kgs aos ombros durante horas, para poderem apanhar aquele momento que se quer único. Não vou nomear pessoas porque somos muitos, de facto, mas tive muitas alegrias com algumas", notou ainda, citando ainda palavras de José Mujica, ex-presidente do Uruguai, que morreu esta terça-feira, 13 de maio.

