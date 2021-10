Dália Madruga esteve este fim de semana no Santuário de Fátima na companhia da família e de outros habitantes de Elvas que realizaram uma peregrinação.

Entre o grupo de peregrinos encontrava-se João, o filho mais velho da antiga apresentadora de televisão. "Tanto orgulho em ti, meu filho. A primeira peregrinação", destacou a mamã babada nas redes sociais.

A mensagem acompanha uma fotografia na qual o jovem aparece com equipamento de ciclismo e Dália surge a amamentar o filho mais novo, Joaquim, que nasceu no final de agosto. No registo encontra-se ainda a mãe da ex-apresentadora.

