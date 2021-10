Dália Madruga celebra este domingo, 17 de outubro, seis anos de casada com Marcos Tenório Bastinhas. A data foi carinhosamente destacada nas redes sociais com uma declaração de amor que acompanhou uma série de imagens do dia especial.

"Seis anos e continuo a sentir que é apenas o início da vida longa que quero ao teu lado! Concentremo-nos nos momentos bonitos, nas saudades que sentimos das pessoas que já não estão, mas que nunca nos desviemos do que aprendemos com eles, o amor cura tudo! E é por isso que vamos sempre em frente, os nossos pais são as guias mestres de uma construção sólida! Amo-te meu amor", escreveu.

Recorde-se que em agosto o casal deu as boas-vindas ao terceiro filho em comum, Joaquim, que se veio juntar a Clara e Alice. Dália é ainda mãe de João, de 14 anos, que nasceu de uma relação anterior.

Neste dia especial, recorde na galeria alguns registos fotográficos da família.

