"É cada vez mais difícil conseguir que o mais velho queira tirar fotos, mas caramba quando consigo tenho de partilhar", foram as estas as primeiras palavras escolhidas por Dália Madruga para acompanhar a rara fotografia de que fala e que escolheu partilhar esta segunda-feira com os seus seguidores do Instagram.

Na imagem, que pode ver na galeria, a antiga apresentadora de televisão mostra como está enorme o seu primeiro filho - o jovem João.

"Além do imenso orgulho que sinto do chato do meu pré-adolescente (que fase tão marada), tenho uma vaidade escondida em ter um filho tão giro, ainda que me assuste a velocidade com que está a crescer...", acrescentou ainda a mamã babada, que em agosto deste ano se prepara para celebrar os 13 anos do seu menino.

Importa lembrar que João é fruto de uma anterior relação de Dália. Em comum com o seu atual marido, Marcos Tenório Bastinhas, esta é mãe de duas meninas: Clara e Alice.

