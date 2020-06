Dália Madruga e o marido, Marcos Tenório Bastinhas, viveram há três anos um dos dias mais importantes da vida de ambos. No dia 5 de junho nasceu a segunda filha em comum entre o casal, Alice, que era também para a apresentadora o seu terceiro rebento.

"Três anos! A minha menina doce, a que está sempre a sorrir. Ela que passa o dia com os animais ou no mundo dela em que inventa histórias de encantar, nunca deixa de se preocupar com os manos, tem um coração generoso e sei que ao crescer será uma pessoa especial", escreveu Dália nas suas redes sociais como forma de homenagear a filha neste dia especial.

"Hoje é o dia dela porque marca o dia que nasceu, mas todos os meus dias são dela e dos irmãos. Parabéns, minha filha", completou a mamã babada referindo a Clarinha e ao seu filho mais velho, João, fruto de uma relação anterior.

Veja agora a galeria para ficar a conhecer a simpática Alice.

Leia Também: Lembra-se deles assim? Fotos mostram o crescimento dos gémeos de Ronaldo