Dália Madruga partilhou na sua conta oficial de Instagram um vídeo no qual mostrava o seu filho mais novo, Joaquim, de um ano, a interagir com o novo habitante lá de casa, um cão bebé da raça labrador.

"Bebés e cães não podem conviver. Um massacre, cães a serem tratados como brinquedos. Santa paciência", declarou a apresentadora de televisão, em tom irónico, ao mostrar as muitas mensagens que recebeu depois de divulgar as imagens.

O vídeo em questão, no qual o bebé tentava subir para cima do cachorrrinho e ambos brincavam um com o outro, foi entretanto eliminado.

"O nível de stress dos animais cá em casa (uma pessoa lê com cada coisa). Agradeço muito as indicações. É o primeiro animal que temos e por isso não sabíamos que os bebés massacram os cães", voltou a ironizar Dália.

Casada com o cavaleiro tauromáquico Marcos Bastinhas, a comunicadora vive atualmente no Alentejo. Os filhos do casal, três em comum e um fruto de anterior relação de Dália, vivem rodeados de animais.

