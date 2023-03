Duarte Pio de Bragança fez uso das redes sociais para dedicar uma mensagem ao filho mais velho, Afonso de Bragança, uma vez que este completou 27 anos de vida no passado sábado, 25 de março.

"Salve SAR o senhor Dom Afonso de Bragança, príncipe da Beira na passagem do seu 27.º aniversário. Que Deus o continue a guardar por muitos anos", lê-se na mensagem em questão na sua página oficial.

Afonso de Bragança é o primogénito de Duarte Pio (que seria o herdeiro da coroa portuguesa no caso de um sistema monárquico) e de Isabel de Herédia, com quem deu o nó em 1995. O casal tem mais dois filhos: Maria Francisca de Bragança, de 25 anos, cujo noivado foi anunciado recentemente, e ainda do infante Dom Dinis de Bragança, de 24 anos.

