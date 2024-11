Dia de festa na Casa Real portuguesa! Esta segunda-feira, 25 de novembro, o filho mais novo dos duques de Bragança completa 25 anos de vida.

Conforme é divulgado no website oficial dos duques de Bragança, D. Dinis de Santa Maria de Bragança nasceu no dia 25 de novembro de 1999, em Lisboa e tem o título de duque do Porto.

Em 2019 iniciou a licenciatura em Ciências Sociais na Vrije Universiteit Brussel, na Bélgica, tendo chegado a estagiar no Parlamento Europeu.

O seu percurso profissional passou também pela América Latina, África, chegando a colaborar com uma ONG americana numa parceria com as Nações Unidas.

"Atualmente, está a estudar Relações Internacionais, na Universidade Católica Portuguesa, e a desenvolver uma empresa de consultoria que coloca produtos de países de Língua Portuguesa em vários mercados internacionais", realça-se ainda.

