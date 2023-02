Os elementos dos D.A.M.A foram surpreendidos com uma mensagem e um desafio inesperado proposto por Cristina Ferreira.

Kasha, Miguel Cristovinho e Miguel Coimbra participavam na estreia da segunda temporada do 'The Emergente Show', em Marco de Canaveses, quando receberam um vídeo especial da amiga.

"Hello! Surpresa! A culpa é do Tiago, foi ele que me pediu este vídeo para vos surpreender e vocês sabem que eu o faço de coração", começou por dizer a comunicadora nas imagens transmitidas no espetáculo, que decorre todos os meses no Emergente Centro Cultural e conta com apresentação de Tiago David.

"É assim: a imprensa descobriu e já disse… foi o Kasha o culpado! Eu comecei a beber shots por causa dele. Não acham que deveríamos lançar uma bebida qualquer: D.A.M.A & Cristina? Daquelas assim… fortes. Pensem lá nisto. Beijinhos", brincou, reforçando ainda que os elementos da banda são seus amigos "para sempre".

Em resposta à proposta da amiga, Cristovinho reagiu: "Ela tem muito bom olho para o negócio".

Veja aqui o vídeo que mostra o momento em que os D.A.M.A foram surpreendidos por Cristina Ferreira no talk show, que promete regressar em março para a segunda edição da primeira temporada.

Leia Também: Vestido copiado? Cristina Ferreira respondeu assim à farpa de 'Pipoca'