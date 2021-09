Os D.A.M.A atuaram em exclusivo na loja JD do centro comercial UBBO. Foi uma tarde marcada pelo show case da banda e um “Meet&Greet” com os fãs, que deliraram com a sua presença e fizeram fila para conseguir um autógrafo.

Os bilhetes para este evento foram gratuitos e sorteados através das redes sociais da JD Sports, durante a semana que antecedeu o evento, entre os dias 2 e 6 de setembro de 2021. Os vencedores do sorteio tiveram a oportunidade de estar ao vivo e a cores, com os D.A.M.A.

D.A.M.A créditos: JD Sports

O evento decorreu durante a tarde e foi um autêntico sucesso, marcado pela boa disposição dos artistas e fãs. A banda tocou desde as mais recentes músicas, como “2021”, até às mais antigas, como “Às Vezes” e no final houve tempo para uma sessão de autógrafos e de fotografias.

Sessão de autógrafos créditos: JD Sports

Francisco Maria Pereira (Kasha), Miguel Coimbra e Miguel Cristovinho revelam que “Usamos muito streetwear. Uns mais fãs de nike, outros de adidas. Mas a verdade é que qualquer das marcas da JD está sempre presente no nosso armário. Para além disso, sempre que vamos aos centros comerciais onde há a marca, a JD Sports tem sempre mais fila, portanto arranjámos uma forma de entrar! Para além disto é uma multimarca, que tem tudo numa só loja!” Fãs de roupa e sapatilhas vêm a colaboração com a JD a acontecer de forma muito orgânica e natural.

A influência dos D.A.M.A é transversal a vários públicos, sendo um verdadeiro sucesso, entre o público jovem. Em termos de carreira, começaram na altura em que o youtube deu os primeiros passos, alheios à ideia de que a música ia ser uma carreira promissora pois faziam-no por hobbie e diversão. Em 2017,“Era Eu” foi uma das músicas da banda mais tocadas e o vídeo, realizado por Boy-friend 1, contou com mais de 12 milhões de visualizações. Neste mesmo ano, a banda conquistou o disco de ouro.

Apesar de 2020 ter sido atípico, foi um ano em que os D.A.M.A se adaptaram e reinventaram, passando mais tempo a produzir em estúdio, acabaram por lançar em outubro de 2020 um novo álbum.

Segundo os D.A.M.A, “um artista é tão bom, como a sua última canção”, pelo que a banda promete continuar a produzir e a cantar nos próximos tempos e a encher muitas salas pelo mundo fora.