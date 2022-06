Tudo indica que Cristiano Ronaldo pretende mudar-se para Portugal definitivamente quando se aposentar dos relvados. Com 37 anos, o internacional português parece estar a construir a aquela que será a casa dos seus sonhos na Quinta da Marinha, em Cascais.

Segundo o The Sun, a construção da casa quase duplicou face ao valor inicialmente devido a "algumas alterações no projeto".

"O orçamento inicial era de cerca de 10 milhões de libras (11,6 milhões de euros), mas agora são 17 milhões de libras (19,7 milhões de euros)", contou uma fonte da publicação.

O facto do valor quase ter duplicado deve-se ao perfeccionismo do craque, que quer garantir as melhores condições para si e para a família: “Ele não mede esforços para garantir que ele e seus entes queridos estejam o mais felizes e confortáveis possível".