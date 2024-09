A atriz Ana de Armas falou esta semana sobre a sua mudança para uma zona rural em Vermont, nos Estados Unidos, que foi desvendada há cerca de um ano.

A atriz cubana comprou uma mansão no valor de sete milhões de dólares, cerca de 6,4 milhões de euros, e disse ao E! News que não se arrepende de se ter mudado - vinda de Los Angeles.

"Hoje em dia sinto que todos queremos fugir da loucura que é o mundo. Queremos todos construir um espaço seguro", referiu, revelando que, apesar de continuar a trabalhar em Hollywood, a mudança de casa fez com que se alinhasse mais consigo mesma.

"Encontrei uma casa onde me sinto mesmo fora do radar. Posso trazer aqui apenas quem eu quero", confessou.

A atriz mudou-se para Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia, em 2014 para se concentrar na carreira, mas uma década depois percebeu que estava na altura de se mudar. "Há uma altura em que perceber o que é bom para ti e o que não é. O que é é melhor para ti? É preciso prestar atenção e tomar uma decisão", apontou.

No Instagram, a atriz de 'Blonde' ou 'Knives Out' não partilha muitas fotografias no interior da casa, mas o domicílio terá seis quartos e oito casas de banho.

Leia Também: Selena Gomez deslumbra com 'look' retro em estreia de 'Emilia Perez'