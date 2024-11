Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez passaram o último fim de semana em família na sua nova mansão, localizada em Cascais. O assunto foi comentado no programa 'V+Fama', com o apresentador do formato, Adriano Silva Martins, a não resistir em brincar com o assunto.

"Sabem qual é a vantagem de ter muitas casas? É que cada dia podemos acordar numa diferente", referiu inicialmente.

Durante a conversa, os comentadores destacaram vários pormenores da propriedade, nomeadamente a lareira com um mármore que 'reflete luz', no qual Gio já teve a oportunidade de posar.

A propriedade, conforme também sublinhado no programa por António Leal e Silva, permite a CR7 estar mais à vontade com a família e fugir à impessoalidade dos hotéis durante as suas visitas a Portugal.