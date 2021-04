Diana Chaves voltou esta quinta-feira, dia 15, a deixar as espetadoras rendidas ao look que usou em mais uma emissão do programa 'Casa Feliz', da SIC, que conduz ao lado de João Baião.

A apresentadora marcou pela elegância ao exibir um primaveril vestido em tons de violeta.

Trata-se de uma peça da marca italiana Pinko... que infelizmente não é acessível a todas as carteiras.

No site oficial da marca, o vestido usado por Diana Chaves está à venda pelo valor de 395 euros.

