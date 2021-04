O tempo invernoso não dá tréguas, mas Diana Chaves e João Baião não se deixam abalar pelos dias cinzentos.

Esta quarta-feira, dia 13, a dupla das manhãs da SIC apostou em looks que espalhassem alegria e surgiu com peças cheias de cores e padrões. A apresentadora escolheu um conjunto em tons de vermelho e nude, com padrão floral. Já o anfitrião usou uma camisa com padrão colorido, repleta de desenhos de origamis.

Em estúdio, o dia foi de primavera. Ora veja.

Leia Também: Diana Chaves encanta ao partilhar fotografia da filha