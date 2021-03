Luciana Abreu deixou os seus seguidores do Instagram de queixo caído ao revelar uma vez mais a sua incrível flexibilidade e equilíbrio num vídeo onde surge pendurada no que parece ser o varão de uma janela.

As imagens, feitas de forma promocional para uma marca de lingerie, revelam ainda a excelente forma física da cantora e atriz.

Luciana Abreu, recorde-se, tem atualmente 35 anos e é mãe de quatro meninas: Lyonce e Lyannii, fruto do casamento com Yannick Djaló, e as gémeas Amoor e Valentine, resultado da relação com Daniel Souza.

