Mais um escândalo a registar na família de Meghan Markle. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o cunhado da duquesa de Sussex foi acusado de agredir a mulher que anda de cadeira de rodas, depois desta lhe pedir ajuda para ir à casa de banho.

Mark Philips, de 62 anos, foi detido por violência doméstica por, alegadamente, usar a força para contra Samantha Markle, na casa dos dois em Lakeland, Florida, no passado dia 14 de dezembro. Mais tarde, acabou por ser liberto de forma a aguardar julgamento em liberdade.

Samantha, de 56 anos, relatou à polícia que o marido lhe bateu no rosto.

A mesma publicação refere que Samantha sempre teve uma relação instável com o marido, com quem vive desde 2016. Aliás, autoridades policiais já terão sido chamadas várias vezes à sua casa pelos mesmos motivos.

Importa notar que Meghan não tem proximidade com nenhum membro da sua família, à exceção da mãe, Doria Ragland. Na altura do seu casamento com o príncipe Harry, a duquesa de Sussex lidou com vários problemas publicamente não só com a irmã, Samantha, mas também com o pai, Thomas Markle.

