Esta quinta-feira, dia 25, Cuca Roseta encantou os fãs com um concerto online, emitido através do Instagram da Associação Mutualista do Montepio, que teve como pano de fundo a cidade de Lisboa.

Gravada a partir do miradouro do Castelo de São Jorge, a atuação ficou marcada pela encantadora vista, que se enalteceu com o pôr do sol.

Um momento único nesta fase em que o país, e sobretudo a capital, ainda se vêem afetados pela pandemia da Covid-19. Para quem perdeu o direto, há boas notícias: Vai ser emitida uma repetição do concerto, anunciou Cuca Roseta esta sexta-feira.

"Amanhã pelas 22h00, vamos passar no meu Facebook, o incrível concerto que fizemos ontem no Castelo de São Jorge! Foi lindo! Não percam", afirmou a fadista.

