Cuca Roseta surpreendeu os seguidores ao revelar qual o seu prato preferido. E desengane-se se pensa que a fadista elegeu um sofisticado prato de origem internacional ou mesmo um dos típicos da cozinha portuguesa.

A artista confessou que croquetes com arroz é a combinação que lhe aconchega o estômago e o coração. "Eu sei, são só croquetes com arroz, mas é o meu prato preferido", afirmou numa das suas últimas publicações no Instagram.

A curiosidade foi partilhada na legenda de uma fotografia em que Cuca Roseta se prepara para devorar a sua comida de conforto.

