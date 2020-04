Dália Madruga tem sido uma das celebridades mais ativas na cozinha durante a quarentena. Mãe de três crianças, a antiga apresentadora de televisão divide-se entre a atenção que precisa de dar a João, Clara e Alice e as tarefas domésticas.

Porém, parece que nem todos os seguidores têm visto com bons olhos as publicações que Dália e outras figuras públicas fazem nas suas redes sociais onde mostras as receitas com as quais ocupam os dias e deliciam a família.

Perante os comentários negativos de quem crítica quem tem dedicado tempo a fazer, por exemplo, pão em casa, a esposa de Marcos Tenório resolveu reagir.

"Por estes dias tenho lido coisas extraordinárias, pessoas que ficam irritadas porque outras fazem pão. Há pessoas que conseguem fazer, pão, bolos, comida e organizar a casa e tomar conta dos filhos, quem diria, hein? E diz que a maior parte dessas pessoas se chamam mães", começa por defender, deixando ainda um conselho às autoras dos referidos comentários negativos.

"Conselho que vale o que vale, em vez de ficar irritadas e perderem tempo a escreverem-no na Internet, experimentem fazer, criem memórias, façam coisas fora da vossa zona de conforto, sei que é uma chatice ficar em casa e não passar os dias nos shoppings, mas há coisas melhores para fazer que andar a falar mal. E desculpem-me, mas agora tenho de ir comer o pão que acabei de tirar do forno", terminou.

Importa lembrar que Dália vive atualmente no Alentejo com o marido, o cavaleiro Marcos Tenório, e os três filhos.

