De quarentena em casa devido à pandemia do novo cornavírus, pode tornar-se mais difícil encontrar o presente perfeito para surpreender as crianças esta Páscoa. Porém, nada como usar o talento para a cozinha e imaginação para fazer os mais novos sorrir. Foi precisamente o que fez Dália Madruga.

A antiga apresentadora de televisão não quis deixar de enviar pelo correio um miminho para os seus sobrinhos, para tal esta colocou mãos à obra e fez uma bolachinhas caseiras.

Preparados com todo o amor, as bolachas foram decoradas com designe alusivo à época e embaladas em caixinhas.

Veja o resultado final e inspire-se para fazer os presentes para esta Páscoa.

