Desde que anunciou estar grávida do primeiro filho, Gigi Hadid tem optado por surgir em público com roupas largas e descontraídas que não realçam a sua barriguinha. Facto que levou os fãs a acusarem a futura mamã de estar a tentar esconder um dos momentos mais bonitos da sua vida.

Tudo começou quando para justificar o facto de numa publicação recente a sua barriga de grávida não saltar á vista, a modelo explicou que com o ângulo certo e uma roupa larga conseguia criar-se "ilusão de ótica".

Estas declarações de Gigi enfureceram os fãs, motivaram as mais variadas críticas e levaram-na a reagir.

A modelo explicou que as suas escolhas não se tratam de um "disfarce" para esconder a barriga e que ao explicar o motivo pelo qual a sua barriguinha mal se notava na imagem não estava a dizer que o fez de forma intencional. "Não que isso fosse intencional ou que eu estivesse a tentar esconder alguma coisa", refere, garantido que terá todo o orgulho sem mostrar imagens da gestação mas apenas quando ela quiser.

"Por enquanto estou orgulhosamente a experienciar e partilhar este tempo com minha família e as pessoas que me são próximas", completou.

Recorde-se que o bebé de Gigi Hadid resulta da sua relação com Zayn Malik.

