No final de abril, quando completou o 25.º aniversário, Gigi Hadid brindou os fãs com a grande novidade: Está à espera do primeiro filho, fruto do seu amor com o cantor Zayn Malik.

A notícia foi confirmada no programa 'The Tonight Show With Jimmy Fallon', depois dos meios de comunicação internacionais terem avançado com a boa-nova, e ao que parece a modelo tem tentado viver esta fase longe dos holofotes.

As redes sociais de Gigi são cada vez menos alimentadas com registos da vida pessoal, nomeadamente com o namorado, sendo priorizadas as publicações de cariz profissional.

Até ao momento, a modelo ainda não partilhou com os fãs, por exemplo, nenhum registo da sua barriguinha. Também o sexo e nome do bebé permanecem em mistério.

