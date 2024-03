A revista 'Cristina' celebra nove anos e a data foi assinalada no Instagram esta quarta-feira, dia 6 de março, onde Cristina Ferreira anunciou que a próxima capa seria com uma pessoa "muito especial para si".

Esta manhã, dia 7 de março, a apresentadora revelou o protagonista da referida capa e trata-se de Bruno Cabrerizo.

"O brasileiro. Bruno Cabrerizo é o protagonista da edição de aniversário da revista 'Cristina'. Meu amigo para a vida, meu extraordinário companheiro de apresentação do 'Dança com as Estrelas', um pai irrepreensível, um profissional de excelência, uma pessoa boa. O Bruno merece todos os aplausos. É uma entrevista imperdível. E já está hoje nas bancas", disse.

