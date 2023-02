Fanny Rodrigues e Ruben Rua foram dois dos apresentadores convidados para a emissão especial desta tarde na TVI ('Parabéns TVI). A presença da eterna 'belle portugaise' levou ao recordar da sua participação no reality show 'Casa dos Segredos', que a lançou para as luzes da ribalta.

"Tu és a prova de que quem sonha pode alcançar, de facto", disse Cristina para Fanny.

Em lágrimas, a apresentadora do 'Somos Portugal' notou: "Só eu sei o que me custou traçar este bocadinho de caminho até aqui. As batalhas que fui travando, as oportunidades que tive que agarrar e tentar vivê-las sempre como se fosse a última. Agradecer também a quem está aí desse lado e que me tem dado a oportunidade... tem-me dado tempo".

Por fim, e dirigindo-se tanto a Fanny como a Ruben Rua, Cristina afirmou: "Tenho de aqui reforçar mais uma vez o orgulho que tenho nos dois. Os vossos percursos são completamente diferentes e o país inteiro sabe que vocês são uma aposta minha e tenho muito orgulho que vocês tenham agarrado a oportunidade e o continuem a fazer da forma como são. Só isso: genuínos, verdadeiros e com o coração no sítio certo. São essas as pessoas que eu gosto".

Veja o momento.

