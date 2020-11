Depois de 15 dias de ausência por ter estado em isolamento após ter estado em contacto com uma pessoa infeteada com a Covid-19, Cristina Ferreira regressa à TV esta terça-feira, dia 10, com uma nova emissão de 'Dia de Cristina'.

"Amanhã volto ao meu dia. Parece que o último foi há uma eternidade. Os dias de pausa foram longos mas produtivos. Amanhã voltamos com energia redobrada e logo para surpreeender", anuncia a apresentadora nas suas redes sociais.

Porém, Cristina terá amanhã um desafio acrescido por não ter ao seu lado alguns dos elementos mais importantes da sua equipa.

"Não terei comigo o João [Patrício] e o André [Manso], peças essenciais do meu puzzle. Mas tenho o Pedro, a Rita, a Joana, a Fátima, o Vasco, o João e todos os fazem da televisão paixão. São difíceis os tempos mas não deixaremos de transformar as horas em que ali estamos em emoção, amor, informação, sensibilidade, alegria. Consigo. Até amanhã", completou.

Recorde-se que o produtor André Manso testou positivo à Covid-19 e encontra-se em isolamento, também em isolamento por ter estado em contacto com o produtor está João Patrício - realizador.

Importa ainda lembrar que também o assistente de produção de 'Dia de Cristina', Ruben Vieira, conhecido como Ben, testou positivo à Covid-19 e não estará presente no programa de amanhã.

