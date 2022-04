Depois de dias de sonho passados no Rio de Janeiro, Brasil, eis que Cristina Ferreira está de volta à sua realidade em Portugal. Tal como frisou através de uma publicação na sua conta de Instagram, hoje é um dia particularmente intenso, uma vez que se prepara para saber quem é o vencedor da atual edição do 'Big Brother Famosos' e dar o pontapé de partida ao 'Desafio Final'.

"Aterrei às 4.45h. Vi dois filmes que me deixaram a pensar, o King Richard e o Sweet November. Hoje tenho uma gala que, no fundo, serão duas. O fim e o início. Vai ser um dia longo de trabalho mas a fazer o que mais gosto na vida. O BB, para mim, enquanto apresentadora começou no dia 2 de janeiro. E que viagem bonita tem sido. Dois grupos tão diferentes, de corajosos concorrentes, à procura de sentido, luz, mudança. Sim, tudo muda depois de um BB. É a vida a acontecer. Com amor", notou.

