Cristina Ferreira vai juntar-se aos concorrentes do 'Big Brother' no interior da casa já na próxima quinta-feira, dia 28 de dezembro, entre as 18 e as 20 horas.

A revelação foi feita pela própria apresentadora com recurso às redes sociais, numa publicação na qual se pode ler: "Ansiosa com este momento. Vou é com muitas surpresas".

Vale lembrar que a presente edição do reality show da TVI está na reta final. André Lopes, Francisco Monteiro, Hugo Andrade, Joana Sobral e Márcia Soares são os grandes finalistas e um deles vencerá o programa na madrugada do dia 1 de janeiro de 2024.

