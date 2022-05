Cristina Ferreira vive dias de grande azáfama. Menos de duas semanas depois de regressar do Brasil, a apresentadora vai embarcar numa nova viagem profissional.

Na noite desta quinta-feira, a diretora de ficção e entretenimento da TVI contou aos seguidores que se levantará de madrugada para apanhar um novo voo.

"Tendo em conta que cheguei agora a casa, tenho uma mala para fazer, mails por responder, trabalho para organizar, sou capaz de dormir duas horas. Mas vai valer a pena. Aí vai ela... e não vai sozinha", escreveu na legenda.

O destino e a companhia da viagem ficaram por revelar.

Além das funções enquanto diretora de ficção e entretenimento do canal, Cristina Ferreira é atualmente apresentadora do 'Big Brother - Desafio Final'. Não foi esclarecido se, com a viagem, regressará a tempo de apresentar a próxima gala.

A emissão de domingo, note-se, contará com seis convidados especiais: Eduardo Madeira, Cláudio Ramos, Rita Pereira, Maria Cerqueira Gomes, Ruben Rua e Manuel Luís Goucha.

