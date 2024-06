Conhecendo quatro convidados que todos os dias lidam com a morte devido às suas profissões, Cristina Ferreira aproveitou a ocasião para comentar o assunto, fazendo uma revelação mais pessoal.

"Tenho uma ligação até tranquila com a morte, que desde miúda, com cinco anos, ia com a minha mãe ao cemitério", revelou no programa 'Dois às 10'.

"A minha mãe tem um profundo orgulho de cuidar das campas. Começou pela sogra, a pessoa que ela diz que amou mais na vida", explica.

"Há 40 anos que vou ao cemitério com a minha mãe para um ato que ela acha que é de celebração, que é cuidar daquela morada. Sinto-me na obrigação de o fazer um dia também. Para algumas pessoas não está lá nada, para mim está, porque foi esse o ensinamento que eu recebi da minha mãe, que é cuidar até eu também desaparecer", completa.

Veja aqui o momento.

