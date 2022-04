Cristina Ferreira recorreu à sua página de Instagram para partilhar algumas imagens do concerto de Beatriz Rosário, no Capitólio, em Lisboa, na noite de quinta-feira, 7 de abril.

Entre as publicações que fez na rede social, a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI publicou um vídeo com uma mensagem onde tece rasgados elogios à artista, mostrando-se fã do seu talento.

"Quando se ouve a Beatriz Rosário percebe-se o futuro. E só pode ser brilhante. É destemida. Tem 23 anos. Acho que nem ela sabe ainda a imensidão do seu talento. Parabéns. E ficamos por aqui. Só na música. Porque na música vais onde quiseres", disse.

