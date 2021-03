A edição de março da revista de Cristina Ferreira é bastante especial. A publicação fundada pela apresentadora completa seis anos de vida, data da qual falou, revelando-se nostálgica e orgulhosa do trabalho desenvolvido até então.

"Seis anos. 72 edições. Dezenas de trabalhadores. Centenas de convidados. Um projeto que vem do coração, que dá dores de cabeça, que ninguém imagina o trabalho que dá, que já ganhou prémios mas, acima de tudo, muito nos deixa orgulhosos", começa por dizer.

"A revista Cristina é feita por uma equipa resiliente a quem agradeço diariamente a dedicação. Em cada letra do meu nome está uma pessoa. E milhares de leitores. Obrigada. Não iremos desistir. O papel é o melhor guardião de memórias. Esta edição guarda as do sexto aniversário. Está sexta nas bancas", completou.

Eis a capa.

