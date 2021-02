Hoje está a ser um dia particularmente especial na carreira de Cristina Ferreira. A apresentadora deu o 'pontapé de saída' do novo programa de talentos da TVI - 'All Together Now'. Este é um formato inovador e de grande sucesso noutros países e a diretora de Entretenimento e Ficção do canal espera que por cá o mesmo aconteça.

Numa conferência de imprensa online, Cristina respondeu a diversas perguntas dos jornalistas sobre esta novidade.

Primeiramente, começou por falar do desafio que é gravar um programa desta dimensão com todos os cuidados e regras de segurança exigidas por causa da pandemia.

"As atividades televisas continuam, não foram proibidas. Estão a ser cumpridas todas as medidas de segurança", assegurou.

A comunicadora notou ainda que o programa está a ser gravado em outros países - também eles em confinamento - e que em alguns não chegam a ter tantas regras como por cá. "[Os jurados] Estão separados por acrílicos. São testados todas as vezes e só depois de o teste dar negativo é que entram no Altice Arena. Entram em grupos de quatro, não ao mesmo tempo", sublinhou.

Na mesma senda, Cristina lamentou que as atenções - menos positivas - se tenham virado todas para o seu programa, uma vez que os canais da concorrência também estão a gravar novos conteúdos.

Além disso, a anfitriã enalteceu os benefícios que o formato irá ter nos telespectadores, sobretudo numa fase tão delicada como esta em que as pessoas precisam mais do que nunca da televisão e do que esta tem para oferecer.

"Acreditamos que poderá aliviar muito as pessoas que estão lá em casa. Nós enquanto estação é que corremos riscos todos os dias. O que tentamos é minimizar esses riscos. O que menos queremos é que haja uma infeção generalizada de uma série de profissionais, o que faria com que a empresa tivesse de fechar momentaneamente", afirmou.

Da mesma forma, Cristina evidenciou que este é um projeto que está a dar trabalho a profissionais da área do espetáculo e entretenimento que estavam em casa sem emprego, uma vez que a pandemia prejudicou gravemente o setor da Cultura.

E será que está preparada para este desafio? Cristina diz que está desde "9 de setembro de 1977", dia em que nasceu.

A data de estreia ainda não foi revelada, mas será em março que o público irá ser presentado com este grande concurso, em que aspirantes a cantores atuam para um júri, composto por 100 pessoas ligadas ao entretenimento, tentando conquistá-lo. A competir consigo Cristina Ferreira terá Ljubomir Stanisic com 'Hell's Kitchen Portugal', na SIC, concorrência que Cristina diz não temer.

"Tenho a certeza que será um programa extraordinário [o do chef]. Cada um fará o seu trabalho da melhor forma. Não mudei uma vírgula neste programa porque do outro lado iria ter o Ljubomir. Iria fazer este formato da forma mais perfeita possível", completou.

Leia Também: Cristina Ferreira comenta rumores de afastamento de Tony Carreira