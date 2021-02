Esta sexta-feira, dia 12, Cristina Ferreira procedeu à apresentação do novo programa de talentos da TVI - 'All Together Now'.

Durante uma conferência com jornalistas uma das questões que foi colocada à apresentadora, que estará de regresso ao pequeno ecrã com este projeto, foi relativa aos rumores de afastamento entre ela e Tony Carreira.

"Nunca houve nada entre nós os dois. É um amor profundo a esta família à qual estou ligada há muito tempo. Há conversas que são tidas com o Tony desde o momento em que, infelizmente, a Sara partiu. Acho que todos vivemos de alguma forma com pesar e sofrimento. O Tony não está neste programa, mas estará sempre com a TVI", esclareceu.

Note-se que este programa contará com um júri composto por 100 profissionais da área do entretenimento e a pergunta feita questionava se Tony porventura seria um deles.

Leia Também: "Recebo o meu ordenado através da minha empresa. Pago muitos impostos"