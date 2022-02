O fim de semana será em grande para os fãs do 'Big Brother Famosos'. No sábado, 26 de fevereiro, chega ao final a corrente edição e no domingo inicia-se mais uma, conforme anunciado recentemente.

"Isto é que vai para aqui uma emoção. Quem ganha e quem entra na nova edição. Um fim de semana em cheio", afirmou a apresentadora do programa, Cristina Ferreira, na sua conta de Instagram, onde partilhou uma promoção ao reality show.

Jorge Guerreiro, Kasha, Jardel, Catarina Sequeira ou Marta Gil. Quem acha que será o grande vencedor?

