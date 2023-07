Cristina Ferreira está de férias nos Estados Unidos e tem usado as redes sociais para partilhar algumas fotografias e vídeos da experiência que está a viver ao percorrer a Route 66. Este domingo, a apresentadora andou de helicóptero e partilhou algumas imagens desse momento especial na sua conta no Instagram.

"Grand Canyon de helicóptero. 45 minutos de imagens impossíveis de reproduzir em vídeo. As cores das rochas, dos rios, as árvores, a grandeza.

Muito obrigada, Maverick Helicopters por esta experiência", escreveu, na legenda das imagens nas quais se pode ver Cristina ao pé do helicóptero e também algumas fotos e vídeos captados durante o trajeto.

Noutra publicação, a diretora de entretenimento e ficção da TVI mostra algumas imagens dos longos caminhos que percorreu e que, garante, "parece[m] um postal".

"As estradas. Passamos horas no carro mas vale cada km. Nesta zona do Arizona e a caminho do Utah tudo parece um postal. Vêem-se algumas casas, muitas caravanas estacionadas à porta e milhares na estrada. Tentamos imaginar como vivem estas pessoas. Como pensam. Há escolas perdidas no deserto e muitas igrejas. As bombas de gasolina são “monumentos “. Percebes que a América te entrou em casa toda a vida através dos filmes. Mas que nada se compara a estares aqui. Nem ao meu pai vou conseguir explicar, ele que sempre foi apaixonado por filmes de cowboys. Amanhã rumamos a Las Vegas. E será outra coisa", partilhou.

