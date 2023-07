A apresentadora partiu em aventura pelos EUA e publicou no Instagram as fotografias do primeiro dia da viagem.

"Route 66. Começa agora a aventura por terras americanas. De carro vamos percorrer algumas das zonas da famosa estrada que atravessa os Estados Unidos". Esta foram as primeiras palavras de Cristina Ferreira numa publicação que fez no Instagram e onde conta que partiu para uma nova aventura. "Não o vamos fazer de forma convencional, estamos a sair de Phoenix e, ainda hoje [22 de julho] vamos acabar no Grand Canyon. Aqui são menos sete horas. Estão mais de 40 graus. E esta é só a primeira imagem. Já estou apaixonada", acrescentou de seguida, juntando às palavras um vídeo captado no local. Mas não ficou por aqui e horas depois decidiu fazer uma nova publicação, desta vez com fotografias do primeiro dia desta aventura. "Primeiro dia. Indescritível. As fotos nunca vão mostrar o que os olhos vêem. Phoenix-Arcosanti-Prescott-Williams", disse. Veja as imagens da galeria. Leia Também: Já se sabe com que amigos viajou Cristina Ferreira

















