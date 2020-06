Cristina Ferreira contou durante a emissão desta segunda-feira, 8 de junho, d'O Programa da Cristina', da SIC, que tem "uns problemas para resolver". A apresentadora fez um "exame ao cocó" e revelou que o mesmo "já chegou".

"Já aqui expliquei, o meu corpo não está bem, está em desequilíbrio", começou por dizer. "Eu como muito pouco e mesmo o pouco que como, chego, às vezes, a inchar a barriga, inflama, às vezes tenho muitas bicadas. Portanto, o corpo não reage à alimentação que lhe dou", explicou, referindo de seguida que o abacate é um exemplo de um alimento saudável que em si faz o "efeito contrário".

"É terrível, começo logo a ficar como se tivesse celulite da cabeça aos pés", afirmou, sobre o alimento.

Por isso, a sua nutricionista, Iara Rodrigues, quis fazer o referido exame.

"Foi para Espanha, isto fechou tudo e primeiro que viesse o exame... Ainda está a finalizar no laboratório, mas daquilo que a Iara já percebeu, nós temos uma série de bactérias no nosso organismo e no nosso intestino, não é? Imaginemos, temos 12 bactérias. Há uma que é a mãe de todas e quando ela não está bem interfere no resto. É a que eu tenho. Diz ela que é assim a mais resistente, a mais difícil de dominar e que ela, nos 12 anos de prática clínica, nunca viu ninguém em Portugal que tivesse. Portanto, tenho a bactéria rara que ninguém tem", contou.

Cristina Ferreira ainda não sabe bem que tipo de tratamento vai fazer. "Agora vamos ter de perceber o que é que vamos fazer. Ela diz: ou vou ter de ir a antibiótico ou vai ter de destruir toda a minha flora intestinal para depois voltar a criar. Isto não é uma coisa tão simples assim, mas, finalmente, percebeu-se de onde é que vem e o porquê", destacou.

"Imaginem, eu chego às vezes a comer à noite só um ovo mexido com qualquer coisa e no dia a seguir devia estar espalmada, mas não. Chego às vezes a acordar toda inchada... é horrível. Há dias que parece que estou magra, outros dias que parece que estou muito gorda. E o stress também tem tudo a ver com isto", continuou, mostrando-se feliz por ter descoberto o problema.

Leia Também: Cristina Ferreira diz palavrão em direto e deixa Ben de 'boca aberta'