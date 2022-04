"A TVI acaba o mês líder do dia e cada vez mais confiante no futuro", é desta forma que Cristina Ferreira dá início a uma partilha na qual celebra as últimas conquistas do canal no que às audiências televisivas diz respeito.

A diretora de ficção e entretenimento realça ainda os programas que têm sido vencedoras no confronto direto com a rival SIC

"'Festa é Festa' é a novela mais vista do país e o 'BB' conquistou todas as noites de domingo. O 'Goucha' lidera o mês nas tardes e também o 'Em família' é o programa escolhido aos sábados", assegura.

"Estamos juntos, certos do caminho e felizes. Obrigada pela sua preferência. Prometemos continuar", termina Cristina, feliz com as novas conquistas.

