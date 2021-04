Cristina Ferreira usou a sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores uma novidade relativamente ao próximo programa do 'All Together Now', apresentado por si e transmitido aos domingos à noite.

"O Próximo All Together Now é um novo KIDS. E tenho a certeza que vão adorar. Cheio de surpresas vai ser um 'pequeno' grande programa", afirmou na legenda da publicação.

Anteriormente, a diretora de ficção e entretenimento da TVI revelou-se muito feliz com os resultados que a nova novela da estação - 'Festa é Festa' -, tem tido.

Leia Também: "Estamos todos de brilho no olhar, felizes pelos resultados"